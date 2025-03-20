شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 19.. زوجة غلاب تستفزه بشأن أبنائها من حماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 19 من مسلسل فهد البطل بوصول الفنان أحمد عبد العزيز "غلاب" بلدته ومقابلة زوجته "وفاء" التي سألته عما إذ كان هناك شخص اراد توصيلها إلى أبناءها من حماد، لينتفض فيها ويصرخ بأنه لن يسمح لأحد بأن ينبش فى القديم،

وهو ما جعلها تستغرب خاصة أن مرادها من السؤال كان معرفة رد فعله.

تعرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى، مساء اليوم الأربعاء على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

وتعرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل فهد البطل على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، ويجسد أحمد العوضى شخصية فهد، الشاب الصعيدى الذى يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل فى صراعات لا تنتهى، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

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