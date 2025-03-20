شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار تثير شكوك نيقولا معوض وتشعل أحداث الحلقة 4 من مسلسل الأميرة ظل حيطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الأميرة ظل حيطه، الذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، تطورات مثيرة ضمن أحداثه التي تُعرض في موسم رمضان 2025 على قناة ON.

بدأت الأحداث بزيارة عماد (محمد دسوقي) للفرع الذي تعمل به نانسي (مها نصار)، محاولًا إعادة التواصل معها بعد انفصالهما، إلا أن محاولاته قوبلت بجفاء شديد. رفضت نانسي الحديث معه وأبدت موقفًا صارمًا، محذرةً إياه من الاقتراب منها مرة أخرى، بل وهددته باستدعاء الأمن لإخراجه من المكان.

خلال المواجهة، أوضحت نانسي أنها لم تعد ترغب في الارتباط به، مؤكدةً أنها تبحث عن رجل يوفر لها مستوى معيشي واجتماعي مرتفع. ورغم تحذيرها الواضح، لم يتراجع عماد، بل لجأ إلى دعاء، طالبًا منها التوسط لإقناع صديقتها بالعودة إليه. حاولت دعاء نصحه، مشيرةً إلى أن نانسي لا تحبه، لكنه أصر على موقفه، ما دفعها إلى محاولة الحديث مع نانسي، التي فاجأتها برد فعل صادم. أظهرت نانسي غيرتها من زواج صديقتها زينب من رجل ثري، معتبرةً أنها لا تقل شأنًا عنها، ما كشف عن حقدها المكبوت تجاه صديقتها.

وفي تطور آخر، زارت نانسي مكتب أسامة (نيقولا معوض)، حيث تصرفت بطريقة غامضة أثارت استغرابه. ألقت عليه التحية بطريقة غير معتادة وسألته عن سبب عدم زيارته للفرع الذي تعمل فيه، ما جعله يتساءل عن نواياها الحقيقية. وعندما أخبرته برغبتها في استخراج إعلام وراثة، طلب من أحد موظفيه مساعدتها، لكنه ظل متحفظًا تجاه تصرفاتها.

من جهة أخرى، وجد أسامة نفسه في موقف غير مريح عندما التقى بصديقة زوجته رحاب (سمر مرسي) مصادفةً، فاختار تجاهلها تمامًا ودفع زوجته زينب للمغادرة سريعًا. لاحقًا، صارح زينب بمخاوفه تجاه نانسي، مشيرًا إلى أن سلوكها وتصرفاتها داخل مكتبه كانت مثيرة للريبة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي علاقة تجمعها بزوجته.

في المقابل، شهدت الحلقة مشادة حادة بين رحاب ونانسي أثناء حديثهما مع دعاء، وعندما بررت نانسي ذهابها إلى مكتب أسامة بأنها كانت بحاجة إلى إنهاء بعض الإجراءات الرسمية، لم تتقبل رحاب هذا التبرير، وانفجرت في وجهها، متهمةً إياها بسوء السلوك، لتنتهي المواجهة بطردها من المكان وقطع علاقتها بها نهائيًا.

بهذه الأحداث المشوقة، يستمر المسلسل في جذب انتباه المشاهدين، خاصة مع تصاعد الصراعات وتطور الشخصيات في الحلقات المقبلة.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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