شكرا لقرائتكم خبر عن نوبة ذعر جديدة تكشف هشاشة يسرا اللوزى والجمهور يتساءل عن صمتها فى مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت رباب (يسرا اللوزي) في لحظة ضعف خلال جلستها مع الطبيب النفسي، برفقة زوجها وسام (محمد شاهين)، في محاولة لمساعدتها، طلب الطبيب من وسام الخروج من الجلسة حتى تتمكن رباب من الحديث بحرية، لكن رد فعلها كان صادمًا، في أحداث مسلسل لام شمسية.

رباب دخلت في نوبة ذعر واضحة، وبتوتر شديد طلبت من الطبيب إنه زوجها يحضر معاها الجلسة حتى لا يمنعها من القدوم مرة أخرى، بدا الخوف جليًا في عينيها، غير قادرة على تحمل عواقب ما يمكن لوسام فعله.

هذا المشهد يكشف لنا طبقة جديدة من شخصية رباب التي طالما ظهرت باردة وغامضة في الحلقات السابقة إلا أن هذه المرة بدا جليًا حجم الهيمنة النفسية التي يمارسها وسام عليها، والتي تجعلها غير قادرة حتى على الحديث بحرية في غيابه.

تحولت يسرا اللوزي إلى لغز محوري في المسلسل، حيث امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي تطالب رباب بأن تتكلم وتكشف حقيقة زوجها وسام، على سبيل المثال كتب حمزة على منصة X (توير سابقاً) قائلاً: "يا ترى يسرا اللوزي مخبية إيه؟"، بينما علّق كريم: "المفروض مدام يسرا اللوزي تتكلم بقى، عشان لو مبدأتش تتكلم هاعتبرها فيلين الموسم الرمضاني ده". أما مريم نشأت فكتبت ممازحة: "يسرا اللوزي لو متكلمتش احتمال أروح أتصرّف معاها في اللوكيشن!"، كما علقت زيزي قائلة: "رسالة إلى الأستاذة يسرا اللوزي، نرجو من حضرتك تتكلمي وتنطقي وتقولي اللي عندك!".

مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة، كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكداً أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.

المسلسل من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، ومحمد شاهين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

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