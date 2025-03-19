كايتي بيري تلفت أنظار الجمهور بفستانها الكاشف

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية كايتي بيري على متابعيها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، لفتت من خلالها الأنظار بسبب فستانها، حيث إرتدت فستاناً طويل و ضيق من دون اكمام كاشف جداً حيث داخل فيه الشيفون الشفاف بالإضافة إلى الترتر اللامع، و تركت كايتي شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ لوجهها.



و في وقت سابق، طرحت النجمة العالمية كايتي بيري مؤخراً أغنية بعنوان "OK"، لتقوم صفحات محبي بيري بتصنيفها أول أغنية في التاريخ تحمل هذا العنوان، وانهالت التعليقات على صفحات فانزات كايتي بيري من قبل فانزات الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مؤكدين أن هذه المعلومة خاطئة، وأن لـ نانسي أغنية سابقة تحمل نفس الإسم، وبالتالي أغنية كايتي بيري ليست أول أغنية بالتاريخ عنوانها "OK".

