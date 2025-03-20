بونيتا سعادة تقلّد دانييلا رحمة بأسلوب كوميدي - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية بونيتا سعادة فيديو جديدًا عبر حسابها، حيث قدمت تقليدًا كوميديًا لشخصية الممثلة دانييلا رحمة، في الفيديو، جمعت سعادة بين أسلوب رحمة في المقابلات التلفزيونية وفكرة برنامج عالمي على CNN، مما أضفى لمسة ساخرة على الحوار، كما أضافت عنصر الطهي من برنامج "على طاولة منى"، مع مبالغة في وصف الأكلات، ما زاد من الطابع الكوميدي للمشهد، لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين أشادوا بحرفية بونيتا في التقليد و إبداعها في الدمج بين أكثر من فكرة بأسلوب ساخر.

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