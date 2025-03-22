جومانا مراد تتحدث عن عمرها الحقيقي لأول مرة

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية جومانا مراد أنها لا ترى حرجاً في الإفصاح عن عمرها الحقيقي، مشيرة إلى أنها من مواليد أبريل عام 1973، وأضافت في لقاء لها عبر برنامج "تفاعلكم": "مش بخبي عمري، وسعيدة جدًا بالمرحلة اللي أنا فيها".



وعن نظرتها للعمر، أوضحت جومانا أن التقدم في السن لا يُقاس بالأرقام، بل بالشعور الداخلي، قائلة: "أنا بحس إني طفلة، وعندي طموح وطاقة، وناس كتير في العشرينات بيكونوا مطفين، وده بالنسبة لي هو الكِبر الحقيقي".

وأشارت إلى أنها تعيش حالة من التصالح مع النفس والنضج، مضيفة: "أنا فخورة بالنضج اللي وصلت له، ودي مرحلة مهمة لأي ست تعرف تتعامل مع نفسها ومع الحياة بهدوء ووعي".

وتستعد جومانا مراد للمشاركة في الموسم الرمضاني 2025 من خلال المسلسل الخليجي "أم 44"، وهو عمل اجتماعي درامي من تأليف هبة مشاري، وإخراج المثنى الصبح، ويشاركها البطولة عدد من النجوم أبرزهم سمية الخشاب، ميس قمر، وهدى الخطيب.