محمد رمضان يتحدث عن سر نجاحه.. وهذه علاقة والدته

ميرنا وليد - بيروت - خلال برنامجه "مدفع رمضان"، تحدث الفنان المصري محمج رمضان عن سر نجاحه بمشواره الفني، مقدمة نصيحة للشباب.

وقال محمد رمضان خلال زيارته لدار المسنين حيث غنى ورقص معهم: "النجاح بدعوة صادقة من أمك، لما حد بيسألني نجحت إزاي في سن صغيرة أنا متعبتش قد ما الناس تعبت، ولكن اللي متأكد منه إن عمري ما زعلت أمي. أنا حاطط مكتبي تحت الكنبة المفضلة بتاعة أمي، وكانت بتقولي خليك واثق في الله أنت هتبقى أنجح ممثل في مصر، ومن هنا خدت منها كلمة ثقة في الله نجاح. أنا بطالب بتغيير مسمى دار مسنين، لأني مش شايف مسنين دول قمرات وأنا مش عاجبني المسمى".

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