شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان تتلاعب بالسحر والأعمال لتحقيق أهدافها فى حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

تألقت الفنانة القدير سلوى عثمان كعادتها، في مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، حيث قدمت شخصية شوشة عمه حكيم، والتي برعت في استخدام السحر والأعمال لتحقيق أهدافها من العائلة، ومن تلك الأهداف هو جمع الأموال، وكانت متزوجة من حفني "أحمد صيام" والذي كان يمسك زمام أمور الأراضي والمحاجر لعائلة الباشا، وعندما علمت أنه يقوم بسرقة الكثير من الأموال قامت هي بسرقته ولم يستطع إثبات شيء عليها أو حتى شكوتها لحكيم لأنها هددته بفضحه في عائلة الباشا بانه يسرقهم، كما هددته لو تزوج عليها كما طلب من حكيم سوف تقوم بعمل عمل له تمنعه من الزواج.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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