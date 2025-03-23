إطلالة مميزة لـ نارين بيوتي بالعبائة الرمضانية

ميرنا وليد - بيروت - خطفن نجمة مواقع التواصل الإجتماعي نارين بيوتي الأنظار بإطلالة رمضانية مميزة للغاية.



وقد إرتدت نارين بيوتي طقم مؤلف من فستان طويل باللون الخمري من الساتان الناعم ومزين عند الرقبة باللون الذهبي، وفوقه عباءة طويلة وبأكمام متوسطة الطول من اللون والقماش نفسه، ومزينة عند أكمامها باللون الذهبي أيضاً.

ونسقت معه أقراط أذنين باللون الذهبي، وأساور مع ساعة باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها الطويل منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم للغاية على وجهها.

وكانت نارين قد أعلنت عن موعد زفافها على خطيبها رامي سامو، وهو في الـ 12 من شهر نيسان/ أبريل 2025.

وكشـ ـفت نارين بمقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص عن التفاصيل التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر، معبرة عن حماسها الكبير.

وقالت نارين بيوتي بحماس: "الحدث المنتظر رح يكون بعد العيد مباشرة، يوم 12 أبريل".

كما أكدت أنها تشعر بحالة من الترقب مع إقتراب كل هذه الأحداث، مثل زواجها وعيد ميلادها الذي يصادف الـ 15 من شهر نيسان، وعيد رامي الذي يصادف الـ 17 من شهر نيسان، لذا سيكون شهر مليء بالأحداث.