حسين الجسمي يفجع بوفاة شقيقه حسن بعد أشهر من فقدان شقيقه جمال

ميرنا وليد - بيروت - فُجع الفنان الإماراتي حسين الجسمي بوفاة شقيقه حسن جمعة الجسمي، في مصاب أليم يأتي بعد أشهر قليلة من رحيل شقيقه الأكبر جمال الجسمي، الذي توفي سابقًا في أحد مستشفيات الولايات المتحدة.



وأعلن الجسمي نبأ الوفاة عبر حسابه، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى المغفور له بإذن الله تعالى: حسن جمعة الجسمي". وأضاف: "نسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

كما كشف عن موعد صلاة الجنازة، والتي ستُقام فجر الأحد في جامع عمر بن الخطاب بمدينة خورفكان، على أن يُوارى الثرى في مقبرة الشرق. وأوضح أن العزاء سيُقبل في مجلس ضاحية الحوامي للرجال، وفي منزل الفقيد بحي البردي للنساء، وذلك لمدة ثلاثة أيام.

وقدّمت نوال الكويتية تعازيها لحسين الجسمي، وكتبت: "عظم الله أجركم يا غالي، الله يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم الصبر والسلوان".