صديقة ليوناردو دي كابريو تصرح عن تفاصيل خاصة بعلاقتها

ميرنا وليد - بيروت - في جلسة تصوير جديدة هذا الأسبوع، ظهرت فيتوريا سيريتي، صديقة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، البالغة من العمر 26 عامًا، عاريـ ة الصدر بجرأة، حيث أدلت بتصريحات نادرة حول علاقتها العاطفية مع الممثل البالغ من العمر 50 عامًا.



سيريتي، التي أصبحت أحدث عارضة أزياء في سن 25 عامًا أو أقل تواعد دي كابريو عندما بدأت علاقتهما في صيف 2023 عندما كانت تبلغ من العمر 25 عامًا وكان عمره 48 عامًا، أظهرت صدرها في جلسة تصوير جريئة لمجلة فوغ الفرنسية.

ارتدت النجمة المذهلة جوارب شفافة من لويس فويتون، ووضعت مكياجًا خفيفًا في جلسة التصوير، والتي شهدت انفتاحها بشأن صديقها والعلاقة التي تربطها بعائلته.

كشفت سيريتي أنهما التقيا لأول مرة "في ميلانو، مضيفة أنها من محبي فيلم دي كابريو الشهير "تيتانيك" عام 1997 - وهو فيلم عُرض حتى قبل ولادتها.

وقالت سيريتي: "من لم يشاهده؟ أم لم يعجبك؟ إنه فيلمٌ أيقوني".

وقالت نجمة الموضة إن حبّ الزوجين لبعضهما كان قويًا بما يكفي لتجنب أي غيرة بينهما: "إنه أمرٌ تتعلمه، إذا كان ما تمر به حقيقيًا، وإذا كنت تعلم أنكما تحبان بعضكما البعض، فلا داعي للقلق، لأن الحب يحمي ويمنح الثقة."

كما كشفت سيريتي أنها كونت علاقةً وطيدةً مع عائلة الحائز على جائزة الأوسكار - وخاصةً والدته إيرميلين إندنبيركن.

وقالت: "قبل فترة، كنت أتصفح صور طفولتي مع والدة صديقي، ولاحظنا أنني في كل مرة أرتدي فيها زي ساحرة أو أرنب أو مهرج! ولم ألعب بدمية باربي قط. كنت أقضي ساعاتٍ في غرفتي، وحدي، مع سيارات أخي.