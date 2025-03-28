هل تدخل لميس الحديدي عالم التمثيل ؟ وما علاقة ياسر جلال ؟

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مفاجئة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل، أعلن الممثل المصري ياسر جلال إنضمام الإعلامية لميس الحديدي إلى الموسم الثالث من مسلسله الشهير "جودر"، لتؤدي دور "شهرزاد" بدلاً من الفنانة ياسمين رئيس، ونشر جلال مقطع فيديو عبر حسابه كشف فيه عن هذه المشاركة، وعلق قائلاً: "مفاجأة من العيار الثقيل"، تفاعل الجمهور مع الإعلان بتعليقات متباينة، بين من عبّر عن إعجابه بأداء لميس، وآخرين تساءلوا عن سبب اختيارها للدور، المسلسل الذي انطلق عام 2024، ينتمي لأعمال الفانتازيا، ويتابع رحلة "جودر" من صياد بسيط إلى أحد أثرياء الدولة، بمشاركة كوكبة من ممثلي الدراما، وتستعد لميس الحديدي لإضفاء لمسة جديدة ومثيرة على العمل في موسمه المرتقب عام 2026.

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