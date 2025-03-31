إبن الممثل القدير توفيق الدقن يقاضي شركة حلويات

ميرنا وليد - بيروت - حرر المحامي ماضي الدقن، رئيس الجمعية المصرية لأبناء فناني مصر عدة محاضر ضد شركة حلويات أظهرت مجموعة من النجوم الراحلين وهم يقدمون الحلوى للزبائن بواسطة الذكاء الإصطناعي، بينهم والده الممثل الراحل توفيق الدقن.



وفي الإعلان ظهر أيضاً النجوم الراحلين فؤاد المهندس وعادل أدهم وأحمد زكي.

الدقن من أهم نجوم مصر وسيطر على أدواره الشر ومن بين الأعمال التي قدمها والتي تركت بصمة في ذاكرة الجمهور هي الأفلام "سر طاقية الإخفا" و "الفتوة" و "بن حميدو" وغيرها، مع الإشارة أن الدقن توفي عام 1988.