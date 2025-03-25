ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لعدد من الفنانين بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وتخيلت الصور كل من الفنانة اللبنانية إليسا والفنانين تامر حسني وحسين الجسمي بعمر صغير بملامح مشابهة لملامحهم، وهم يقفون على مسرح أمام جمهور كبير، وذلك بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وظهرت إليسا في الصور بفستان أسود أنيق، وبشعر بني طويل ومموج، بينما ظهر تامر بإطلالة شبابية كعادته، مؤلفة من قميص زهري وشورت بيج، إلا أنه ظهر بلحية وشارب مع ملامح طفولية، أما حسين الجسمي فارتدى العباءة البيضاء مع الحطة والعقال.

كانت هذه تفاصيل خبر صور غير متوقعة لـ إليسا وحسين الجسمي وتامر حسني في طفولتهم بتقنية الذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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