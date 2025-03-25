الحكم النهائي في قضية شيرين عبد الوهاب وروتانا - بالوثائق

ميرنا وليد - بيروت - كشف محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن فوزها في القضية التي قدمتها ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مؤكداً ان الشركة ملتزمة بدفع مبلغ مليونين جنيه بدل العطل والضرر ، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
ونشر المستشار القانوني ياسر قنطوش وثائق الحكم الصادر في محكمة القاهرة الإقتصادية، وعلق قائلاً :"الحكم بالتعويض للفنانة شيرين عبدالوهاب
قضت محكمة القاهرةالإقتصادية بإلزام شركة روتانا أن تؤدي مبلغ مليونين جنيها للفنانة شيرين عبدالوهاب جراء الأضرار التي أصابت الفنانة بسبب حذف الأغاني لأن العقد قد إنتهي بموجب الحكم السابق نشره".
وصرح القنطوش أن العقد بين الشركة وروتنا قد إنتهى وهي قادرة على إعادة نشر الأغنيات التي تم حذفها وعلق قائلاً : "العقد إنتهي حكم قضائي نهائي لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب صادر من محكمة القاهرة الإقتصادية بإنتهاء العقد المحرر بين الشركة والفنانة شيرين عبدالوهاب".
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