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ميرنا وليد - بيروت - أطلقت منصة +Apple TV اليوم الجمعة، 21 آذار 2025، الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لمسلسلها الناجح "Severance"، والتي بلغت مدتها نحو 84 دقيقة، لتُختتم بذلك أحداث الموسم الذي حظي بإشادة واسعة، وحصل على تقييم 100% عبر موقع Rotten Tomatoes بعد 33 مراجعة نقدية.
وفي تصريحات صحفية، عبّر المخرج والمنتج بن ستيلر عن أمله في تجديد المسلسل لموسم ثالث، مشيراً إلى أن الانتظار الطويل لن يتكرر في حال الإعلان عنه. ورغم النجاح الكبير، لم تعلن آبل حتى الآن عن قرارها بشأن الموسم الثالث، ما يثير تساؤلات بين المتابعين.
كما كشف تقرير لموقع "Variety" أن بن ستيلر عرض على الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما المشاركة في العمل، ليرد الأخير برسالة ودّية عبّر فيها عن إعجابه بالمسلسل، لكنه اعتذر لانشغاله.
كانت هذه تفاصيل خبر طرح الحلقة الأخيرة من "Severance".. وبن ستيلر يأمل في موسم ثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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