ياسمين رئيس تتحدث عن علاقتها القوية بـ دينا الشربيني

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة المصرية ياسمين رئيس عن قوة العلاقة التي تجمعها بزميلتها الفنانة دينا الشربيني، مشيرة إلى أن صداقتهما تحمل طابعاً أخوياً ومليئاً بالدعم والمحبة، وقالت: "دينا مش صاحبتي، دي أختي، ووجودها في حياتي نعمة.

بحس إنها دايمًا في ضهري من غير ما تكون عبء أو تضغط عليّ، وده إحساس غالي قوي".

وتحدثت ياسمين عن كواليس تصوير أحد مشاهد مسلسل *"جودر"*، حيث نشرت فيديو طريف تسأل فيه المرأة في المرآة عن الأجمل، لتأتي الإجابة باسم دينا الشربيني. وأوضحت: "كنت بهزر، وكنت فرحانة باللبس، فصورت الفيديو علشان أبعتلها وأضحكها".

وأشادت بأداء دينا الشربيني في مسلسل "كامل العدد"، قائلة: "اتفرجت على المسلسل، ودينا كانت طبيعية جدًا، وكل ما بتدخل أكتر في جو العيلة كنت بضحك، حسيتها أم حقيقية".

وذلك خلال لقائها في برنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة "الراديو 9090"

يُعرض لياسمين رئيس حالياً الجزء الثاني من مسلسل "جودر" ، إلى جانب مسلسل "منتهي الصلاحية" ، الذي تشارك في بطولته مع محمد فراج، هبة مجدي، وحسن مالك، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.