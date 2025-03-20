عمرو مصطفى يحقق نجاحًا لافتًا بثلاث أغنيات في "عايشة الدور"

ميرنا وليد - بيروت - حقق الملحن المصري عمرو مصطفى نجاحًا لافتًا خلال موسم رمضان 2025، بعدما تصدرت ثلاث أغنيات من مسلسل "عايشة الدور" قائمة الأكثر تداولًا منذ عرضها، وهو ما اعتبره البعض تتويجًا لتعافيه بعد الأزمة الصحية التي مر بها وخضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم.



وأعرب مصطفى عن سعادته بهذا النجاح عبر حسابه، حيث وجه شكره إلى كل من ساهم في إنجاز الأغنيات، قائلًا: "الحمد لله، الأغنيات الثلاث أصبحت ترند، شكرًا لله، شكرًا لدنيا سمير غانم، الصوت المصري الأجمل، وأيمن بهجت قمر، والموزع النابلسي، وكل العازفين والمهندسين، والمخرج أحمد الجندي، والإنتاج الراقي للسبكي، وشكرًا للجمهور الراقي.. بحبكم قوي".

وضم المسلسل ثلاث أغنيات من ألحان مصطفى، وهي "عايشة الدور"، التي جاءت كتتر للعمل، إلى جانب "هاخد فرصتي" و"ياما نفسي أقولك"، وجميعها من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع النابلسي، حيث لاقت تفاعلًا واسعًا منذ طرحها.

وتدور أحداث "عايشة الدور" حول امرأة مطلقة تواجه تحديات كبيرة في تربية أبنائها والبحث عن فرصة جديدة لحياتها، حيث تجد هذه الفرصة من خلال استكمال تعليمها الجامعي، بعد أن منعت والدة ابنة شقيقتها الفتاة من استكمال دراستها في مصر. ويشارك في بطولة المسلسل الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، فدوى عابد، وأحمد فاضل، وتأليف كريم يوسف، أحمد الجندي، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، نانسي عكيلة، وإخراج أحمد الجندي.