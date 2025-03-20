الامارات | رئيس الدولة يستقبل وفد وزارة الخارجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في مجلس قصر البطين في أبوظبي وفد وزارة الخارجية بمناسبة شهر رمضان المبارك.. وذلك بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وهنأ الوفد سموه بهذه المناسبة المباركة داعين الله تعالى أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وأن يديم على دولة الإمارات تقدمها وازدهارها ورفعتها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة.