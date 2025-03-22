الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة المرور في دبي بإدانة شخص أجنبي بالقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وعاقبته بالغرامة، وإيقاف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت وقائع الدعوى أن المتهم ضبط من قبل الشرطة، وخضع لفحص بواسطة الجهاز المخصص لذلك، وتأكد أنه لم يكن في حالة طبيعية وفق تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، كما أنه اعترف بمحضر استدلال الشرطة وأمام المحكمة.