شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أكثر من 34 ألف كتاب ومطوية لتوعية المعتمرين في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ممثلًا بالمكتب التنسيقي لأعمال الحج والعمرة والزيارة بالفرع خلال شهر رمضان لهذا العام، 34 ألفًا و180 نسخة من الكتب والمطويات التوعوية والإرشادية التي تخص العمرة باللغة العربية.

وشارك في توزيعها عدد من الدعاة والداعيات وموظفو وموظفات الفرع في عدة مواقع منها: (جامع الشهداء والقبلتين وقباء والميقات والمركز الشامل بالساحات المحيطة بالمسجد النبوي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة).

وتأتي هذه الجهود المبذولة لتوفير بيئة مناسبة للزوار والمعتمرين ولضمان أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.