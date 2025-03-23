شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل عاجل ينقذ حياة معتمر ليبي بمستشفى النور التخصصي في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جراحة ناجحة

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص بقسم قسطرة القلب في مستشفى النور التخصصي، أحد مكونات تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة معتمر ليبي يبلغ من العمر 86 عامًا، بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة استدعت تدخلاً عاجلاً.وأوضح تجمع مكة الصحي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من أعراض جلطة قلبية، حيث تم تنويمه على الفور في قسم القلب، وإجراء قسطرة عاجلة أظهرت وجود تضيق شديد في الشريان الأيسر الرئيسي وعدة شرايين فرعية.ونظرًا لحالة المريض الحرجة وكِبر سنه، إضافةً إلى خطورة إجراء عملية قلب مفتوح، قرر الفريق الطبي التدخل السريع ووضع عدة دعامات لإنقاذ حياته، وقد تكللت العملية بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بعد يومين وهو بحالة صحية مستقرة.ويُذكر أن مركز القلب بمستشفى النور التخصصي يتمتع بإمكانيات متقدمة وكوادر طبية مؤهلة للتعامل مع الحالات الحرجة، ويواصل تقديم خدماته وفق أعلى معايير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن وسكان مكة المكرمة.