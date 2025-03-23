شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 3 ملايين قاصد للمسجد الحرام خلال يوم والان نبدء بالتفاصيل

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حشود مليونية

الدمام - شريف احمد - شهد المسجد الحرام أمس، كثافة كبيرة من المصلين والمعتمرين الذين توافدوا إليه لقضاء ما بقي من العشر الأواخر من شهر رمضان لتحري ليلة القدر.وبحسب الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بلغ إجمالي قاصدي البيت العتيق يوم أمس "3,101,140", وبلغ عدد المصلين في صلاة الفجر 592,103 وفي صلاة الظهر 518,090, وصلاة العصر 547,695, وصلاة المغرب 710,524, وصلاة العشاء والتراويح 732,728.وبلغت أعداد المعتمرين من الأبواب الرئيسية باب 1 الملك عبدالعزيز 235,810 معتمرين، وباب 17 السلام 32,369 معتمرًا, وباب 33 الحديبية 69,596 معتمرًا وباب 40 العمرة 111,421 معتمرًا وباب 79 الملك فهد 172,771 معتمرًا, ليبلغ إجمالي المعتمرين من الأبواب الرئيسية 662,507 معتمرين.يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة، لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتحسين إدارتها بفاعلية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.