شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً ...وزارة الخدمة المدنية تحدد موعد إجازة عيد الفطر المبارك "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم، موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1446هـ لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية. وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه "ان الاجازة تبداً يوم السبت 29 رمضان الموافق 29 مارس وتنتهي في الثالث من شوال، حيث ان الاجازة تخللتها أيام عطل رسمية فيستأنف الدوام يوم الاحد 6 أبريل 2025". ورفعت وزراتي الخدمة المدنية والتأمينات، والاعلام، بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني

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