شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان امريكي عسكري مفاجئ عن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) اعلانا مفاجئا وصادما بشأن اليمن والمواجهات المتصاعدة مع جماعة الحوثي الانقلابية على اثر الحملة العسكرية الجوية الامريكية المتواصلة على اليمن، واستئناف الجماعة هجماتها على القوات البحرية الامريكية والكيان الاسرائيلي.

ونقلت وسائل اعلام امريكية عن وزير الدفاع الامريكي، بيت هيغسيث، أنه اعلن عن "ارسال حاملة طائرات امريكية أخرى الى منطقة العمليات شمالي البحر الاحمر" و"طلب من طاقم الاسطول المتمركز هناك مهلة شهر لاستبدال حاملة الطائرات ‘يو أس أس هاري ترومان‘".

من جانبه علق زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، في محضرته الرمضانية المتلفزة، ليل السبت (22 مارس)، بقوله: إن "قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستدعاء حاملة طائرات بديلة، يجسد فشلاً ذريعاً منيت به أمريكا في سياق هزائمها المتتالية أمام اليمن". حسب تعبيره.

مضيفا في التباهي بهجمات جماعته: إن "استهداف اليمن حاملة الطائرات الأمريكية ‘يو إس إس هاري ترومان‘، جعلها عبئاً وخطراً على العدو الأمريكي وعلى من هم على متن تلك الحاملة، بعد أن كانت في وقت سابق تمثل قوة تهدد بها واشنطن قوى كبرى كالصين وغيرها".

وتواصل جماعة الحوثي تنفيذ هجماتها، ونفذت في الساعات الاولى من صباح يوم السبت (23 مارس)، هجوما جديدا على الكيان الاسرائيلي هو الرابع تواليا بصاروخ باليستي من نوع "فلسطين2"، وعلى قطع حربية تابعة لحاملة الطائرات "يو أس أس هاري ترومان" في البحر الأحمر بطائرات مسيَّرة".

استأنفت جماعة الحوثي هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على القوات البحرية الامريكية في البحر الاحمر، ونفذت اربعة هجمات واسعة منذ الاحد (16 مارس) حتى فجر الخميس (20 مارس) اكدت القيادة المركزية للقوات الامريكية التعرض لها، وزعمت اسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة.