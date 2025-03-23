الامارات | بدء تطبيق الرسوم المرنة للمواقف العامة في دبي 4 أبريل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ شركة «باركن» تطبيق الرسوم المرنة للمواقف المميّزة، والرسوم العادية لساعات الذروة وخارجها بدبي في الرابع من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهودها لوضع حلول لتجنُّب الازدحام، وتسهيل تجربة ركن المركبة.

وأوضحت شركة «باركن»، عبر صفحاتها على المنصات الرقمية، أمس، أن مناطق المواقف العادية في إمارة دبي هي النهدة الأولى، والنهدة الثانية، والقصيص، والممزر، وأبوهيل، والراشدية، وند الحمر، والقوز 1 و3 و4. أما المناطق المميزة التي ستشهد تطبيق التعرفة المرنة فهي: الخليج التجاري (بيزنس باي)، ووسط المدينة، ونايف، والفهيدي، والوصل، وشارع الشيخ زايد (الطريق الرئيس من مركز دبي التجاري العالمي إلى أم الشيف)، وجميرا (الطريق الرئيس)، والبرشاء 1.

وأوضحت «باركن» أن المواقف المميزة هي مواقف عامة تقع في مناطق حيوية ذات كثافة سكانية عالية، أو في مناطق تجارية، إضافة إلى المواقع القريبة من محطات النقل العام، حيث تم اختيارها بعناية لتوفير خيارات مريحة وسهلة للسائقين، والتي يتم تحديدها بقرار من هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وأفادت بأنه سيتم تخصيص مواقف المركبات المميزة بشكل استراتيجي، لتوفير وصول سهل للسائقين إلى المناطق ذات الطلب العالي، خصوصاً تلك التي تشهد حركة مرورية كثيفة أو تحتوي على مراكز تسوق رئيسة. وسيتم تمييز هذه المناطق بوضوح من خلال لوحات إرشادية مخصصة وتفاصيل التعرفة المعروضة على أجهزة الدفع الخاصة بالمواقف. كما ستتوافر معلومات حول هذه المواقف على موقع باركن الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وقنوات التواصل الاجتماعي.

أما ساعات الذروة فهي الفترات التي تشهد أعلى كثافة مرورية على الطرق، ويتم تحديدها من قبل هيئة الطرق والمواصلات لضمان انسيابية الحركة وإدارة الازدحام بشكل أفضل.

وتتمثل ساعات الذروة من 8:00 صباحاً إلى 10:00 صباحاً، ومن 4:00 مساء إلى 8:00 مساء، أما ساعات خارج ساعات الذروة فهي من 10:00 صباحاً إلى 4:00 مساء، ومن 8:00 مساء إلى 10:00 مساء.

وأفادت الشركة بأن ساعات الفعاليات هي الفترات الزمنية التي تتزامن مع تنظيم فعاليات كبرى في الإمارة، سواء كانت ترفيهية أو تسويقية أو تعليمية أو غيرها، وتشمل المؤتمرات والمهرجانات والمعارض والحفلات الموسيقية وغيرها. وتهدف هذه الساعات إلى تلبية الطلب المتزايد على المواقف الناتج عن حركة المرور الاستثنائية خلال هذه الفعاليات، ويتم تحديدها من قبل هيئة الطرق والمواصلات.

وسيتم تطبيق هذا النظام خلال الفعاليات مثل «جيتكس»، حيث سيتم تطبيق ساعات الفعاليات في المناطق المحيطة لإدارة الزيادة المؤقتة في الطلب على مواقف المركبات. وسيتم تفعيل مناطق مخصصة لمواقف الفعاليات برسوم مرنة لتلبية العدد الكبير من المركبات. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تمييز هذه المناطق بوضوح أثناء الفعالية، مع عرض المعلومات المحدثة على لوحات إرشادية، وستكون متاحة أيضاً عبر موقع باركن الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وقنوات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الشركة في وقت سابق، أن رسوم التعرفة المرنة لمواقف المركبات في ساعات الذروة ستصبح ستة دراهم لكل ساعة للمواقف المميزة، وأربعة دراهم لكل ساعة لجميع المواقف العامة المدفوعة الأخرى، بينما ستظل التعرفة دون تغيير خارج ساعات الذروة، ما يوفر خيارات مواقف ميسورة الكلفة. وتظل المواقف مجانية من الساعة 10:00 مساء إلى 8:00 صباحاً يومياً وطوال اليوم أيام الأحد.

إلى ذلك، تبدأ شركة «باركن»، خلال الأيام المقبلة، في تحديث رموز مناطق خاضعة لرسوم المواقف العامة في إمارة دبي، التي تحددها اللوحات الإرشادية للمواقف، مشيرة إلى أن بعض المناطق ستحتفظ برموزها الحالية.

وأوضحت «باركن»، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية، أنه سيتم تغيير بعض المناطق في الفئات «C» ،«B» ،«A» و«D» إلى «CP» ،«BP» ،«AP» و«DP». ودعت «باركن» المتعاملين إلى التحقق من الرموز المحدثة عند الركن، التي يتم عرضها بوضوح على اللوحات الإرشادية في المواقف العامة، مع توافر التحديثات على الموقع الإلكتروني وتطبيق «باركن» الذكي.

وأشارت باركن إلى أنه يمكن للمتعاملين الدفع التلقائي دون الحاجة إلى الانتظار، بحيث يمكن سداد رسوم حجز المواقف من خلال المحفظة الرقمية، وذلك من خلال تعبئة المحفظة الإلكترونية وتفعيل الدفع التلقائي، داعية إلى ضرورة تذكّر إلغاء الدفع التلقائي عند العودة إلى المركبة تجنباً لسحب رسوم إضافية عدة، مشيرة إلى أن هذه التجربة تساعد المتعامل على تجنب نسيان دفع رسوم حجز المواقف، وبالتالي التعرض للمخالفة.

وذكرت أنه يمكن للمتعامل دفع رسوم المواقف نقداً، أو باستخدام بطاقة «نول» عبر إدخالها في القارئ الذكي ليتم خصم المبلغ تلقائياً، أما إذا كان المتعامل يفضّل الدفع بالنقود، فيجب عليه اتباع التعليمات على الجهاز، وإدخال المبلغ المطلوب، وسيؤكد الجهاز عملية الدفع، إذ يمكن اختيار طباعة الإيصال أو تخطي الطباعة.

وأضافت أنه لتجنّب المخالفات وتذكّر دفع الرسوم، يمكن تحدید مدة تذكرة الوقوف مسبقاً، باستخدام التطبیق أو الموقع الإلكتروني، مع اختيار (الآن) في الصفحة الرئیسة، ثم اختيار تاریخ ووقت البدء، واتباع إجراءات الدفع المعتادة.