شكرا لقرائتكم خبر عن قوات المارنيز تتجه الى اليمن لإستلام البلاد بعد هزيمة الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر دولية إن قوات المارنيز الامريكية تجهز نفسها لإستلام مهام قتالية في اليمن بعد سقوط مليشيات الحوثي الإرهابية ومنها حفظ السلام وحماية المواقع السيادية والمياه الإقليمية والمطارات وعواصم المدن والموانئ

وتعتبر قوات مشاة البحرية الأمريكية، أو ما يُعرف باسم "المارينز"، هي فرع من فروع القوات المسلحة الأمريكية، وتُعدّ قوة متعددة المهام ذات قدرات قتالية عالية. إليك بعض المعلومات الأساسية عنها:

المهام والقدرات:

* العمليات البرية

متخصصة في العمليات البرمائية، أي العمليات العسكرية التي تتضمن الانتقال من البحر إلى البر، مما يجعلها قوة رئيسية في عمليات الإنزال البحري.

و تتميز المارينز بقدرتها على الانتشار السريع والاستجابة الفورية للأزمات في أي مكان في العالم.

* العمليات القتالية

تُعدّ المارينز قوة قتالية متكاملة، قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من العمليات العسكرية، بما في ذلك العمليات الهجومية والدفاعية وعمليات حفظ السلام.

ومن مهام المارينز مسؤولية حماية المنشآت البحرية الأمريكية، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارج.

التنظيم:

ويتكون سلاح مشاة البحرية الأمريكي من حوالي 177,200 عضو في الخدمة الفعلية وحوالي 32,400 فرد في الاحتياط.

و يقع مركز قيادتها في أرلينغتون بولاية فيرجينيا وتضم مكاتب القيادة والتحكم.

التاريخ:

لعبت المارينز دورًا بارزًا في العديد من الحروب والصراعات التي خاضتها الولايات المتحدة، بما في ذلك الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام وحرب الخليج.

تتميز قوات المارينز بتدريبها العالي وانضباطها الشديد، وتُعرف بشعارها الشهير "سيمبر فيدليس" (دائمًا مخلصون)

و تعتبر قوات المارينز الأمريكية جزءًا من وزارة البحرية الأمريكية، ولكنها تعمل كقوة مستقلة ذات مهام محددة.

وتتميز قوات المارينز بقدرتها على العمل في مختلف البيئات، بما في ذلك الصحراء والغابات والجبال والمناطق الحضرية.

