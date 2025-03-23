شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ...منصة عسكرية تفاجئ الجميع وتكشف عن المناطق التي تنطلق منها صواريخ الحوثيين "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت منصة ديفانس لاين عن معلومات تفصيلية حول مواقع إطلاق الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في شمال شرق اليمن. وفقًا للمصادر، أطلق مقاتلو الحوثي في اليومين الماضيين أربعة صواريخ على الأقل من مرتفعات جبلية ومناطق خالية ومزارع شرقي وشمال منطقة مجزر شمالي غرب محافظة مأرب.

وأوضحت ديفانس لاين أن عمليات الإطلاق تتم من منصات صواريخ متنقلة، يتم نشرها في مناطق نائية، مثل المغارات الجبلية والمخابئ المدفونة تحت الأرض. كما تشير المصادر إلى أن هذه المنصات تتحرك داخل المزارع لتفادي الاستهداف، مما يعكس تكتيكًا معقدًا ومرنًا في عمليات الإطلاق.

كما كشفت المصادر المحلية أن الحوثيين يستخدمون المناطق القريبة بين شرقي مجزر ومديريات الحزم والغيل في محافظة الجوف كنقاط انطلاق استراتيجية للصواريخ، مستفيدين من التضاريس الجغرافية الصعبة لتحقيق أقصى درجات الحماية والتخفي.

منذ الأسبوع الماضي، صعد الحوثيون من هجماتهم الصاروخية ضد أهداف بحرية في البحر الأحمر، مستهدفين الملاحة الدولية في المنطقة. هذه الهجمات تزامنت مع تصعيد كبير في الهجمات التي نفذها الحوثيون ضد السفن التجارية في المياه الدولية، مما أدى إلى حالة من القلق بين الدول الكبرى حول استقرار الملاحة في هذه الممرات الحيوية.

وفي 12 مارس الماضي، أعلنت ميليشيا الحوثي الارهابية، انتهاء المهلة الممنوحة لإسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، واستئناف حظر إبحار كل السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.