شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 10 لغات.. تفعيل "الاتصال المرئي" للإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

خدمات ضيوف الرحمن

توعية ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تقديم الخدمات الدعوية والتوعوية لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان الحالي، عبر خدمة "الاتصال المرئي".وذلك من خلال أجهزة الآيباد للإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن فيما يتعلق بالعمرة وأحكام شهر رمضان المبارك وغيرها.ويأتي هذا ضمن الجهود التوعوية المتنوعة التي تقدمها الوزارة وفق خطتها المعتمدة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم العام للعام الحالي 1446هـ.وتتيح هذه الخدمة المتجولة في جامع عائشة الراجحي بحي النسيم في مكة المكرمة التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المشايخ والدعاة والمترجمين بـ 10 لغات عالمية.وذلك للإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بنسك العمرة وأحكام شهر رمضان والاعتكاف وغيرها من العبادات والمعاملات بكل يُسر وسهولة عن بعد وبشكل ذكي.وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.وأشاد عدد من المعتمرين والمستفيدين من خدمة الاتصال المرئي بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن.من خلال استخدام التقنية الحديثة وتوظيفها في الدعوة إلى الله تعالى وتوعية ضيوف الرحمن.