شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلًا على المسافرين.. طريقة تقديم طلب عبر خدمة "أبشر سفر" والان نبدء بالتفاصيل

خطوات الخدمة:

الدخول إلى تطبيق أبشر.

اختيار "خدماتي" ثم خدمات أخرى.

اختيار أبشر سفر.

الضغط على "إنشاء طلب سفر".

إدخال تفاصيل الرحلة والمنفذ المراد السفر عبره والتاريخ والوقت المتوقع للوصول، واختيار وثيقة السفر.

اختيار المركبة.

ثم "إضافة المسافرين".

الانتقال إلى خدمات إضافية.

مراجعة تفاصيل الطلب، والموافقة على الشروط والأحكام.

منفذ جسر الملك فهد

الدمام - شريف احمد - تمكن خدمة أبشر سفر الإلكترونية المسافرين "مواطنين ومقيمين" من إنشاء طلب سفر عبر منفذ جسر الملك فهد، وإكمال إجراءات سفرهم إلكترونيًا.ويستطيع أيضًا المستفيد سداد رسوم الجسر و التأمين على المركبة والتأكد من نظاميتها، وذلك لتسهيل وتسريع الإجراءات على المسافرين.وأوضحت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها بمنصة "إكس" أنه يتوجب التحقق من الخصائص الحيوية عبر تطبيق نفاذ بعد إنشاء الطلب.وأشارت إلى أنه عند الوصول للمنفذ يتم تفعيل خاصية "البلوتوث" وفتح تطبيق نفاذ واختيار التحقق المكاني، مؤكدة أن الخدمة مطبقة حاليًا على منفذ جسر الملك فهد.