شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يناقش الأوضاع في القرن الأفريقي مع وزير خارجية إرتيريا والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة أمير الكويت: دعاة الفُرقة يحاولون ترويج الإشاعات من خلال ملف الجنسية 50 ألف شهيد في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، في القاهرة وزير خارجية إرتيريا عثمان صالح، الذي يزور مصر حاليًا.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة الأوضاع في القرن الأفريقي وسبل استعادة السلم والاستقرار في السودان ودعم الصومال في مكافحة الارهاب.