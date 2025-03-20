شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب العمال": نواصل تنفيذ مبادرات توعوية لترسيخ مفهوم المسؤولية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال موقفه الثابت والداعم للدولة المصرية وقيادتها في كافة القرارات التي تتخذها للحفاظ على الأمن القومي وحماية الاستقرار الداخلى، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وإيمانًا بدور الشباب في المرحلة الحالية، شدد رئيس الاتحاد العام لشباب العمال خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” على أهمية تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب المصري، إدراكًا لخطورة التحديات التي تواجهها الدولة، وضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية في مواجهة التهديدات الإقليمية والدولية.

كما دعا جموع الشعب المصري، ولا سيما الشباب، إلى التمسك بالوحدة الوطنية ودعم الدولة المصرية في مساعيها للحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد أنه في هذا الإطار، سيواصل الاتحاد تنفيذ مبادرات توعوية تستهدف الشباب لتعريفهم بأهمية الأمن القومي، وتأثير الأحداث الإقليمية على الأمن والاستقرار الوطني، وترسيخ مفهوم المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة.