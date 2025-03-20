تصفيات مونديال 2026: إيران على بعد نقطة من التأهل بفوزها على الإمارات

الرياص - اسماء السيد - طهران : باتت إيران على بعد نقطة واحدة من نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد فوزها على ضيفتها الإمارات بهدفين نظيفين الخميس، في ستاد آزادي بطهران في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية.

سجل سردار أزمون (45+27) ومحمد محبي (70) هدفي إيران .

ورفعت إيران رصيدها في صدارة المجموعة الأولى إلى 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أوزبكستان الفائزة على قرغيزستان 1 0، و9 نقاط عن الإمارات الثالثة.

وتحتاج إيران إلى حصد نقطة في المباريات الثلاث المتبقية أمام أوزبكستان وكوريا الشمالية على أرضها وقطر خارج ملعبها للصعود إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها.

وبعد فرصة لصاحب الأرض عندما هيأ أزمون كرة بصدره إلى محبي سددها وصدها حارس مرمى الإمارات خالد عيسى (5) توقفت المباراة في الدقيقة التاسعة بسبب خلل فني في الأضواء الكاشفة، قبل استئنافها بعد فترة توقف لمدة 30 دقيقة.

وكادت الإمارات تدرك التعادل بعدما أخطأ مدافع إيران شجاع خليل زاده في التمرير لتصل إلى كايو لوكاس من جذور برازيلية والذي كان يخوض مباراته الدولية الأولى لكنه سدد برعونة بعيداً عن المرمى(45).

وسنحت للإمارات فرصة ثانية عبر ماكنزي هانت لكن حارس مرمى إيران علي رضا بيرانفاند أبعد تسديدته إلى ركنية((45+15).

وافتتحت إيران التسجيل بعد عرضية من سامان قدوس ارتقى لها أزمون برأسه ووضعها في المرمى (45+27).

وسدد ميلاد محمدي بقوة لكن خالد عيسى تصدى لكرته (67)، قبل أن يفشل في التعامل مع تسديدة محبي الأرضية والتي اعلنت عن الهدف الثاني لأصحاب الأرض (70).

وتدين أوزبكستان بفوزها على قرغيزستان المنقوصة لخوجيا أكبر عليجونوف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40، بعدما أهدر إلدور شومورودوف مهاجم روما الإيطالي، ركلة جزاء في الدقيقة 26.