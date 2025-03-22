تصفيات مونديال 2026: بطاقة أوقيانيا بين نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة

الرياص - اسماء السيد - ويلينغتون : انحصرت البطاقة المباشرة المؤهلة من تصفيات أوقيانيا إلى مونديال 2026 في كرة القدم، بين نيوزيلندا التي اكتسحت فيجي 7 0 الجمعة وكاليدونيا الجديدة الفائزة على تاهيتي 3 0.

في ويلينغتون، سجل المهاجم الكاليدوني المخضرم جورج غوبي فينيبي ثنائية في الشوط الثاني في مباراة غنية بالفرص الضائعة من الطرفين، انتهت بفوز كاليدونيا الجديدة، المصنفة 152 عالميا، بثلاثية نظيفة، في ظل حرارة ورطوبة مرتفعتين ساهمتا بإبطاء اللعب.

وفي نصف النهائي الثاني، التهمت نيوزيلندا ضيفتها الهاوية فيجي بسباعية، بينها ثلاثية بالرأس لنجمها كريس وود (33 عاما) هداف نوتنغهام فوريست الذي يحقق موسما استثنائيا في الدوري الإنكليزي وأراحه مدربه في آخر نصف ساعة.

يضم منتخب فيجي ضباط شرطة وعمال بناء وهو المصنف 148 عالميا راهنا.

وإذا كانت كاليدونيا الجديدة تحلم بمشاركة أولى في كأس العالم، خاضت نيوزيلندا هذه التجربة مرتين في 1982 و2010 عندما خسرت ثلاث مرات وتعادلت في مثلها.

وهذه المرة الأولى التي تحصل فيها أوقيانيا على بطاقة تأهل مباشرة، بعد أن كان بطل الاتحاد القاري يخوض ملحقا قاريا، فأخفقت نيوزيلندا أمام المكسيك، كوستاريكا والبيرو في النسخ الماضية.

ويأمل الخاسر من المباراة النهائية التي ستقام في اوكلاند النيوزيلندية الإثنين المقبل، بالمشاركة في النهائيات، كونه سيحجز بطاقة ملحق قاري يشهد تنافس ستة منتخبات على بطاقتين أخيرتين.