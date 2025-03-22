تصفيات مونديال 2026: توخل يبدأ مشواره مع إنكلترا بشكل إيجابي

الرياص - اسماء السيد - لندن : استهل الألماني توماس توخل مهمته كثالث مدرب أجنبي في تاريخ المنتخب الإنكليزي بشكل إيجابي بعد الفوز على ألبانيا 2 0 الجمعة على ملعب "ويمبلي" في لندن ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

وتسلّم توخل مهامه الفنية في كانون الثاني/يناير وبات ثالث مدرب أجنبي لمنتخب "الأسود الثلاثة" بعد الإيطالي فابيو كابيلو والراحل السويدي سفن غوران إريكسون، بعدما حل خلفا لغاريث ساوثغيت الذي تخلى عن مهامه بعد خسارة نهائي أوروبا أمام إسبانيا 1 2 الصيف المنصرم، وذلك للمرة الثانية تواليا بعد الهزيمة أيضا أمام إيطاليا بركلات الترجيح في نسخة صيف 2021.

ولم تكن البداية مقنعة كثيرا، إذ قدم الإنكليز أداء متواضعا إلى حد كبير لكنهم نجحوا في الحصول على النقاط الثلاث بفضل الوافد الجديد مايلز لويس سكيلي (20) والقائد هاري كاين (77)، على أمل أن يكون الأداء أفضل في لقاء الجولة الثانية الإثنين ضد لاتفيا الفائزة على مضيفتها أندورا بهدف لداريو سيتس (58).

ومنح توخل مدافعي أرسنال ونيوكاسل لويس سكيلي ودان بيرن بدايتهما مع "الأسود الثلاثة" باشراكهما أساسيين في تشكيلة شهدت عودة ماركوس راشفورد بعد غياب عن المنتخب لقرابة عام وتحديدا منذ أن جلس على مقاعد البدلاء في اللقاء الودي ضد بلجيكا (2 2) في 26 آذار/مارس 2024.

أبعده المدرب البرتغالي روبن أموريم منذ وصوله إلى مانشستر يونايتد، فقرر ابن الـ27 عاما الرحيل إلى أستون فيلا في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، حيث استعاد مستواه وساهم في وصول فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية، بأربع تمريرات حاسمة في تسع مباريات.

وبتشكيلة هجومية، لعب راشفورد في خط المقدمة القائد الهداف كاين وفيل فودن وجود بيلينغهام الذي بات أول لاعب يتجاوز الأربعين مباراة مع المنتخب (41) بعمر الحادية والعشرين أو أقل، متفوقا على واين روني (40).

وفي رابع مواجهة بين الفريقين وجميعها في تصفيات كأس العالم، أكد الإنكليز تفوقهم على المنتخب الألباني محققين انتصارهم السابع في سابع لقاء بينهما (الأول يعود إلى تصفيات مونديال 1990 والأخير يعود إلى تصفيات مونديال 2022).

لويس سكيلي يتفوق على راشفورد

وسيطر رجال توخل على اللقاء منذ البداية وأثمرت جهودهم عن افتتاح التسجيل في الدقيقة 20 عبر لويس سكيلي الذي وصلته الكرة بتمريرة بينية من بيلينغهام، فسبق المدافع إليها ولعبها من زاوية ضيقة في الشباك.

وعن 18 عاما و176 يوما، بات لويس سكيلي أصغر لاعب على الإطلاق يسجل في مباراته الأولى مع المنتخب، متفوقا على راشفورد الذي كان يبلغ 18 عاما و209 أيام حين سجل ضد أستراليا في أيار/مايو 2016 وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وتحسن أداء ألبانيا بعد الهدف قبل أن يعود "الأسود الثلاثة" لاستلام زمام المبادرة وتهديد المرمى عبر بيلينغهام وكاين وبيرن، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى نهاية الشوط الأول.

وبدأ المنتخبان الثاني برتابة باستثناء محاولة ألبانية خارج الخشبات الثلاث عبر كاظم لاشي (48)، ما دفع توخل إلى الزج بجارود بوين وأنتوني غوردون ومورغان رودجرز بدلا من راشفورد وكورتيس جونز وفودن (74).

وبعد دقائق معدودة، أراح كاين جمهور "ويمبلي" بهدفه الدولي السبعين بعد تمريرة عرضية متقنة من ديكلان رايس وسيطرة مميزة على الكرة من مهاجم بايرن ميونيخ الألماني داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد على يسار الحارس (77).

في المجموعة السابعة التي ينضم إليها الفائز من ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وهولندا (تعادلا ذهابا 2 2)، بدأت بولندا سعيها نحو التأهل الثالث تواليا إلى النهائيات بفوزها على ضيفتها ليتوانيا بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 81 بتمريرة من ياكوب كامينسكي، فيما تغلبت فنلندا على مضيفتها مالطا بهدف سجله أوليفر أنتمان (38) في لقاء أكمله أصحاب الأرض بعشرة لاعبين في آخر 12 دقيقة.

وفي الثامنة، سقطت رومانيا، الساعية للعودة إلى النهائيات لأول مرة منذ 1998، على أرضها أمام البوسنة بهدف لأرمين غيغوفيتش (14)، فيما فازت قبرص على ضيفتها سان مارينو بهدفين لليوانيس بيتاس (55) وأندرونيكوس كاكوليس (86).