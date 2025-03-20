إيهاب فهمي يطالب محمد سامي بالتراجع عن الإعتزال

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج محمد سامي اعتزاله الإخراج الدرامي بعد مشوار دام 15 عامًا، مؤكدًا أن مسلسلي "سيد الناس" و"إش إش" في رمضان 2025 سيكونان آخر أعماله التلفزيونية.

وأوضح سامي عبر حسابه، أن قراره جاء خوفًا من الوقوع في التكرار وفقدان التجديد، كما كشف عن خططه للسفر لمدة عامين لدراسة مجال جديد طالما أراد تعلمه.

في المقابل، وجه الممثل المصري إيهاب فهمي رسالة دعم لسامي عبر حسابه، معربًا عن أسفه لقراره، حيث نشر صورة تجمعهما وعلق قائلاً: "مهما كان قرارك، فوجودك مهم للفن، وابتعادك خسارة للإنسان والفنان والصديق محمد سامي، أتمنى ألا يحدث".

سامي شكر جمهوره على دعمه المتواصل، مؤكداً أن الساحة المصرية تزخر بمواهب جديدة قادرة على تقديم أعمال متميزة، وختم رسالته قائلاً: "أتمنى لنفسي التوفيق في الخطوة الجديدة، وأشكر كل من دعمني خلال مسيرتي الفنية".