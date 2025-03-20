شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنفيديا تعزز هيمنتها فى مجال الذكاء الاصطناعى بإطلاق رقائق جديدة وحواسيب فائقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مؤتمرها السنوي للمطورين، كشف جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، عن أحدث تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل مخاوف متزايدة بشأن التكاليف المتصاعدة للحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي ، وأعلن هوانغ عن رقائق أكثر قوة وتكنولوجيا جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة العملاء وزيادة العائد على استثماراتهم.

الإعلان عن رقائق جديدة وأنظمة ذكاء اصطناعى متقدمة

أعلنت إنفيديا عن معالج Blackwell Ultra، وهو الجيل الجديد من رقائقها الرائدة، والذي سيصل إلى الأسواق في النصف الثاني من عام 2025، كما كشفت الشركة عن خطط لإطلاق جيل جديد من الرقائق يحمل اسم Vera Rubin في النصف الثاني من عام 2026، يليه إصدار آخر باسم Rubin Ultra في 2027.

إلى جانب ذلك، كشفت إنفيديا عن منصة برمجية جديدة تحمل اسم Dynamo، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المعدات الحالية والمستقبلية، مما يجعل الحوسبة بالذكاء الاصطناعي أكثر ربحية وفعالية.

وقال هوانج خلال عرضه الذي استمر ساعتين في مؤتمر GTC في سان خوسيه، كاليفورنيا، إن Dynamo “هو بمثابة نظام تشغيل لمصانع الذكاء الاصطناعي”.

إعلانات وشراكات رئيسية

بالإضافة إلى الرقائق الجديدة، كشفت إنفيديا عن عدة مشاريع وشراكات استراتيجية تشمل:

• روبوتات بشرية ذكية: إطلاق منصة Isaac GR00T N1، التي ستدعم تطوير الروبوتات البشرية الذكية بالتعاون مع ديزني وديب مايند التابعة لجوجل.

• شراكة مع جنرال موتورز: تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في السيارات والمصانع والروبوتات الذكية.

• شبكات الجيل السادس 6G: مشروع مشترك مع T-Mobile وسيسكو لإنشاء أجهزة شبكات لاسلكية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

• حواسيب فائقة شخصية: تعاون مع ديل وإتش بي لإطلاق حواسيب فائقة مخصصة للمطورين والعلماء، تتيح لهم تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة من مكاتبهم.

رغم هذه الإعلانات، يواجه المستثمرون تساؤلات حول ما إذا كانت الطفرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي ستستمر بنفس الزخم، ففي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة DeepSeek الصينية عن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي منافس باستخدام موارد أقل بكثير، مما أثار الشكوك حول حجم الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

إلا أن كبار عملاء إنفيديا، مثل مايكروسوفت وأمازون AWS، أكدوا استمرارهم في الاستثمار في هذا المجال، حيث من المتوقع أن تنفق الشركات الكبرى في تشغيل مراكز البيانات 371 مليار دولار في 2025، بزيادة 44٪ عن العام السابق، وفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg Intelligence. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الاستثمارات إلى 525 مليار دولار بحلول عام 2032.

انخفاض أسهم إنفيديا رغم التوسع

رغم الإعلانات القوية، لم ينعكس ذلك إيجابيًا على سوق الأسهم، حيث انخفض سهم إنفيديا بنسبة 3.3٪ إلى 115.53 دولار يوم الثلاثاء، متأثرًا بمخاوف الركود والحرب التجارية. كما انخفضت أسهم Mobileye، وهي شركة تابعة لإنتل متخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، بنسبة 3.5٪ إلى 14.44 دولار بعد إعلان إنفيديا عن شراكتها مع جنرال موتورز.

مستقبل إنفيديا في الذكاء الاصطناعي

يُعتبر مؤتمر GTC فرصةً لشركة إنفيديا لإقناع السوق بأن رقائقها لا تزال الخيار الأول في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو قطاع يتوقع جنسن هوانغ أن ينتشر عبر مختلف الصناعات فيما وصفه بـ”الثورة الصناعية الجديدة”.

كما أعلنت إنفيديا عن مختبر جديد لأبحاث الحوسبة الكمّية في بوسطن، في خطوة تؤكد اهتمامها بالتقنيات الناشئة. وأشار هوانغ إلى أن عملاء الشركة الرئيسيين، بما في ذلك أمازون ومايكروسوفت وجوجل وأوراكل، اشتروا 1.3 مليون شريحة من الجيل السابق (Hopper AI) في 2024، بينما بلغ عدد الرقائق المباعة من الجيل الجديد Blackwell AI 3.6 مليون شريحة حتى الآن في 2025.

بعد إطلاق Vera Rubin في 2026، تخطط إنفيديا لإصدار جيل جديد من الشرائح في 2027 تحت اسم Rubin Ultra، ثم جيل لاحق يحمل اسم Feynman، تيمنًا بالفيزيائي الشهير ريتشارد فاينمان، أحد رواد ميكانيكا الكم.