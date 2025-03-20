شكرا لقرائتكم خبر عن علامات نقص المغنيسيوم لدى طفلك وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

المغنيسيوم معدن أساسي يلعب دورًا هامًا في نمو الطفل ودعم وظائف دماغه وصحة عضلاته، ومع ذلك، لا يحصل العديد من الأطفال على ما يكفي من المغنيسيوم من خلال نظامهم الغذائي، مما يؤدي إلى نقصه، ولأن الأطفال قد لا يعبرون دائمًا عن مشاعرهم، يجب على الآباء الانتباه إلى العلامات التي قد تشير إلى انخفاض مستويات المغنيسيوم لديهم، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. أعراض نقص المغنيسيوم لدى الأطفال والتي يمكن أن تساعد الآباء على فهم أفضل للوقت المناسب لطلب المشورة الطبية، وقد يصعب اكتشاف نقص المغنيسيوم لدى الأطفال نظرًا لتشابه أعراضه مع أعراض أخرى شائعة، ومع ذلك، إذا ظهرت هذه الأعراض بشكل متكرر على طفلك، فقد يشير ذلك إلى انخفاض مستويات المغنيسيوم لديه:

تشنجات العضلات: ظهور تشنجات متكررة في الساق، وتشنجات عضلية، أو آلام في الجسم غير مبررة.

النوم المضطرب: صعوبة في النوم أو الاستيقاظ بشكل متكرر في الليل.

القلق والانفعال: تقلبات مزاجية غير مبررة، أو العصبية، أو التعرض للتوتر بسهولة.

الصداع المتكرر: خاصة الصداع الناتج عن التوتر الذي يحدث بدون سبب واضح.

التعب والضعف: الشعور بالتعب حتى بعد الحصول على الراحة المناسبة وإظهار علامات انخفاض الطاقة خلال اليوم.

صعوبة التركيز: مواجهة صعوبة في التركيز في المدرسة أو نسيان الأشياء بسهولة.

ما هي أسباب نقص المغنيسيوم عند الأطفال؟

يمكن أن تساهم العديد من العوامل في انخفاض مستويات المغنيسيوم لدى الأطفال، بما في ذلك:

سوء التغذية

تناول الكثير من الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة السكرية والوجبات السريعة بدلاً من الخيارات الغنية بالمغنيسيوم مثل المكسرات والبذور والخضراوات الورقية.

الإجهاد المفرط أو النشاط البدني

قد يفقد الأطفال النشيطون الذين يمارسون الرياضة، المغنيسيوم من خلال العرق.

مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن لحالات مثل الإسهال، أو متلازمة القولون العصبي (IBS)، أو ضعف صحة الأمعاء أن تعيق امتصاص المغنيسيوم.

بعض الأدوية

قد تؤدي بعض المضادات الحيوية، ومدرّات البول، وأدوية الربو إلى خفض مستويات المغنيسيوم مع مرور الوقت.

كيفية الوقاية من نقص المغنيسيوم وإدارته

نقص المغنيسيوم يمكن إدارته والوقاية منه من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة، على النحو التالى:

تضمين الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في النظام الغذائي: مثل الخضراوات الورقية (السبانخ، الكرنب)، المكسرات (اللوز، الكاجو)، البذور (بذور اليقطين، بذور الكتان)، الموز، والحبوب الكاملة.

الحرص على الترطيب: من خلال شرب كميات كبيرة من الماء بما يساعد على امتصاص المعادن بشكل صحيح.

تقليل الأطعمة المصنعة: إن تقليل تناول الأطعمة غير الصحية والمشروبات الغازية يمكن أن يمنع اختلال توازن المعادن.

المكملات الغذائية (إذا لزم الأمر): إذا أكد الطبيب وجود نقص، فقد ينصح بتناول مكملات المغنيسيوم.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كان طفلك لا يزال يعانى من أعراض مستمرة رغم تحسين نظامه الغذائي، فمن الأفضل استشارة طبيب أطفال أو طبيب عام، ويمكن لفحص الدم تأكيد مستويات المغنيسيوم وتحديد مدى الحاجة إلى مكملات المغنيسيوم، والكشف المبكر والإدارة السليمة للحالة يمكن أن يمنعا حدوث مشاكل صحية خطيرة ويحسنا الصحة العامة.