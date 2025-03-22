الخارجية البريطانية تطالب بالتحقيق في قصف إسرائيل مقرا أمميا في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - طالبت وزارة الخارجية البريطانية، بالتحقيق في قصف إسرائيل مقرا للأمم المتحدة في قطاع غزة ، ما أسفر عن مقتل موظف أجنبي وإصابة 5 آخرين.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في منشور عبر منصة إكس، الليلة الماضية، عن بالغ صدمته جراء استهداف مقر للأمم المتحدة في غزة.

وقال، إنه يجب التحقيق في الحادثة بكل شفافية، ومحاسبة المسؤولين، وحماية الأمم المتحدة وموظفي الجمعيات الإنسانية.

وكان رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا، أعلن أمس مقتل موظف أممي وإصابة 5 آخرين بغارة جوية على غزة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته دون توقف.

المصدر : وكالة وفا