الحوثي يطلق صاروخا نحو إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أطلقت جماعة الحوثي في اليمن ، مساء الجمعة 21 مارس 2025 ، صاروخا نحو إسرائيل ، حيث دوت صفارات الانذار في مدينة تل أبيب و القدس الكبرى.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، إنه رصد صاروخا أطلق من اليمن، حيث دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط إسرائيل.

وذكر الجيش في بيان مقتضب: "تفعيل الإنذارات في عدة مناطق عقب إطلاق صاروخ من اليمن".

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أن حركة الطيران بما فيها الإقلاع والهبوط في مطار "بن غوريون" بمدينة اللد توقفت كليا إثر إطلاق الصاروخ من اليمن، قبل أن يتم استئنافها لاحقا.

وهذه المرة الثالثة التي يطلق فيها الحوثيون صواريخ باتجاه إسرائيل منذ فجر الخميس، إذ يتم ذلك بعد كل قصف أميركي يستهدف اليمن.

وفي المقابل، هاجم الحوثيون مرارا حاملة طائرات أميركية، كما أعلنوا مرتين عن إطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية.

المصدر : وكالات