لبنان يحذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، 22 مارس 2025، من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية "لما تحمله من مخاطر جرّ البلاد إلى حرب جديدة، تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين".

وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء إن سلام أجرى اتصالاً بوزير الدفاع الوطني ميشال منسى، مشدداً على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم.

كما اتصل سلام بالممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، مطالباً الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بشكل كامل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، أن سلاح الجو اعترض ثلاث قذائف صاروخية أُطلقت من الأراضي اللبنانية نحو منطقة الجليل الأعلى، وذلك في أحدث تصعيد تشهده الحدود بعد فترة من الهدوء النسبي من طرف الفصائل الفلسطينية أو حزب الله في لبنان.

وذكر بيان الجيش أن صافرات الإنذار دوت في بلدة المطلة الحدودية عند الساعة 07:32 و07:34 صباحا، وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أعقاب إطلاق الصواريخ، حيث نجحت في اعتراضها جميعا في الأجواء.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل تم اعتراض 3 منها و2 سقطا في الأراضي اللبنانية. وردّ الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي استهدف محيط بلدة يحمر جنوبي لبنان.

المصدر : قناة الشرق