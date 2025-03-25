نائبة ويتكوف : أطلقنا العنان لإسرائيل لمواصلة الحرب في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت نائبة ستيف ويتكوف ، المبعوث الأميركي للشرق الاوسط ، مورغان أورتاغوس ، الأحد 23 مارس 2025 ، إن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت العنان لإسرائيل وزودتها بكل الأسلحة لمواصلة الحرب في غزة .

وأكد نائبة ويتكوف لشبكة فوكس نيوز" أن الولايات المتحدة ستقف دومًا إلى جانب حليفتها إسرائيل، سواء في جهود تدمير حركات مثل " حماس " أو "حزب الله" أو حتى جماعة "الحوثيين".

وفي حديثها عن السياسة الأميركية في المنطقة، قالت أورتاغوس: "نحن نؤكد بوضوح أننا لن نعاقب أصدقاءنا، ولن نكافئ أعداءنا"، مشيرة إلى التزام الولايات المتحدة بموقفها الثابت في دعم إسرائيل في وجه التهديدات المستمرة من هذه الجماعات.

وقالت: "ويتكوف يعمل على مدار الساعة في المفاوضات، ونحن نستخدم كل نفوذنا لمحاولة إعادة جميع الرهائن بأمان".

وأضافت أن "مهمتنا في استعادة الرهائن لم تنته بعد، ونحن نعمل بجد من أجل تحقيق ذلك"، مشددة على أهمية استعادة هؤلاء الرهائن كأولوية في السياسة الأميركية الحالية.

أورتاغوس كررت في تصريحاتها الموقف القوي ضد حركة حماس، مؤكدة أن "حماس تسعى فقط إلى استمرار القتال وإراقة الدماء ولا تسعى للسلام".

وقالت: "نقول بوضوح وبشكل لا لبس فيه أن حماس يجب أن تتخلى عن سلاحها، الحركة لا تهتم إلا بالموت والدمار، ولا تتردد في استخدام الأبرياء كدروع بشرية".

المصدر : وكالات