شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا سيستغرق وقتا والان نبدء بالتفاصيل

هدنة بين روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستنظر في طلبات روسيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، منبها الى أن التوصل لاتفاق سلام بين الطرفين سيستغرق وقتا.وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي في جامايكا: "لن يكون الأمر بسيطا، سيستغرق وقتا، ولكن على الأقل نحن على هذا المسار ونتحدث عن هذه الأمور".ووافقت روسيا وأوكرانيا في محادثات منفصلة مع موفدين أميركيين على تعليق الضربات في البحر الأسود، وسط جهود يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل وضع حد للحرب.وقال الكرملين الأربعاء، إن إحياء مبادرة ضمان أمن عمليات الشحن عبر البحر الأسود ممكن "بعد تحقيق عدد من الشروط"، وإن روسيا تجري مناقشات مع الولايات المتحدة لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.