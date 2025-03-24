الامارات | الشارقة تحتضن صنّاع كتب من 92 دولة في مؤتمر الموزعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، عن عقد الدورة الرابعة من «مؤتمر الموزعين الدولي» يومي السابع والثامن من أبريل المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ويعد الحدث الأول من نوعه على مستوى العالم، ويجمع أكثر من 575 مشاركاً من موزعي وناشري وبائعي الكتب من 92 دولة، موفراً لهم منصة لمناقشة عدد من القضايا المحورية في صناعة النشر والتوزيع، بالإضافة إلى تعزيز التواصل وترسيخ الشراكات، إلى جانب استكشاف فرص الأعمال وتبادل الرؤى.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، إنه على الرغم من أن التقنيات الحديثة اختصرت المسافات وقرّبت الأسواق إلا أن قطاع توزيع الكتب لايزال يواجه تحديات كبيرة، وهو ما يسعى مؤتمر الموزعين الدولي إلى معالجته منذ انطلاقه عبر طرح الحلول الفعالة وتعزيز الحوار بين الموزعين والناشرين وصنّاع الكتاب في العالم، مشيراً إلى أن المؤتمر أصبح منصة عالمية تسهم في تطوير قطاع توزيع الكتب، وتوسيع آفاق النشر وتقديم الفرص لدور النشر والموزعين للوصول إلى قراء جدد في مختلف الأسواق.

وأضاف العامري «تنظيم المؤتمر يأتي في إطار التزام الشارقة بتعزيز صناعة الكتاب وتوفير بيئة محفزة لنمو قطاع النشر والتوزيع ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، ويمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون والتعارف بين مختلف الأطراف الفاعلة في منظومة توزيع الكتب، وإيجاد حلول مبتكرة لضمان استدامة الأسواق العالمية للكتاب؛ ما يسهم في ازدهار صناعة النشر وترسيخ مكانة الشارقة حاضنة رئيسة للصناعات الثقافية والمعرفية على مستوى العالم».

ويركِّز المؤتمر هذا العام على أبرز التوجهات التي تشكّل ملامح سوق الكتاب، ويبحث في دور الذكاء الاصطناعي في قطاع بيع الكتب، وكيف يمكن استخدامه في تعزيز اكتشاف الكتب وزيادة المبيعات وتحسين العمليات التشغيلية، ويتناول استراتيجيات التسويق الحديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودور مدوني الكتب على «إنستغرام» في الترويج للمؤلفات وتعزيز ارتباط القراء بالمحتوى الأدبي.