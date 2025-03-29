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يستعد نادي المصري البورسعيدي، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يضرب موعدًا قويًا أمام فريق سيمبا التنزاني، في منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الكروي الجاري 2025.

موعد مباراة المصرى وسيمبا التنزاني فى ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

ويلتقى المصري نظيره سيمبا التنزاني على استاد السويس الجديد، فى السادسة مساء الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حكم مباراة المصرى وسيمبا التنزانى

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول ، و البوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البوركينابي " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".

الجدير بالذكر أن " بوبو تراوري " كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين

القنوات الناقلة المصري وسيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

تنقل مباراة المصري البورسعيدي ضد سيمبا التنزاني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا