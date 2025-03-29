شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إسناد تنظيمها لمصر.. تعرف على سجل أبطال أمم أفريقيا للشباب عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة 2025 إلى مصر بدلا من كوت ديفوار، لتعود البطولة مجددًا إلى الأراضي المصرية التي سبق وأن شهدت تألق العديد من المواهب الصاعدة في القارة.

ومع اقتراب انطلاق النسخة الجديدة، نستعرض سجل الأبطال عبر تاريخ البطولة منذ انطلاقها.

تتصدر نيجيريا قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا باللقب، حيث حققت البطولة سبع مرات في أعوام (1983، 1985، 1987، 1989، 2005، 2011، 2015)، ما يعكس تفوقها التاريخي في فئة الشباب. وتأتي غانا في المرتبة الثانية برصيد أربعة ألقاب، كان آخرها في 2021، بعدما فازت بها أعوام (1993، 1999، 2009).

أما مصر، صاحبة الأرض في النسخة المقبلة، فقد سبق لها التتويج باللقب أربع مرات أيضًا، حيث فازت بالبطولة في أعوام (1981، 1991، 2003، 2013)، مما يجعلها واحدة من القوى الكبرى في البطولة.

وتمكنت الكاميرون من تحقيق اللقب مرة واحدة عام 1995، فيما كان للسنغال آخر تتويج بالبطولة عام 2023، وهو إنجاز تاريخي لأسود التيرانغا. كما شهدت البطولة فوز مالي باللقب عام 2019، وزامبيا عام 2017، بينما توجت الجزائر بالنسخة الأولى عام 1979، وكانت المغرب بطلة لعام 1997.

وشهدت البطولة أيضًا تتويج أنغولا بلقب 2001، فيما كان منتخب الكونغو صاحب لقب نسخة 2007. ومع استضافة مصر للبطولة القادمة، تتطلع الجماهير المصرية إلى تكرار الإنجازات السابقة والمنافسة بقوة على اللقب في ظل احتضان البطولة على أرضها ووسط جماهيرها.

ويستعد منتخب الشباب لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبلين ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.

ومؤخرًا خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 معسكره في قطر ضمن استعداداته لكأس الأمم الأفريقية القادمة، وتخلل المعسكر ثلاث تجارب دولية أسفرت عن الفوز على منتخب الإمارات الأوليمبي 5-1، مساء أمس وسبقها التعادل مع منتخب قطر الأوليمبي بهدف لكل فريق؛ والخسارة من منتخب كرواتيا الأوليمبي 2-3 وقدم المنتخب مستويات جيدة وتبعث للتفاؤل في أول تجربة دولية له تحت قيادة أسامة نبيه المدير الفني الذي تولى المهمة منذ بضع أسابيع.