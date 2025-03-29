شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الشناوى: مريم نعوم شريكة أساسية من اليوم الأول وعمرى ما اتفرض عليا ممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج كريم الشناوي، عن كواليس اختيار الممثلين المشاركين في مسلسل لام شمسية، الذي يعرض حالياً ضمن الموسم الرمضاني 2025 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، وقال في حديثه لـ تليفزيون الخليج 365 :"كل حاجة فيها مشاورات، وطول الوقت مع المؤلفة نتحدث في كل التفاصيل وهي شريكة أساسية في كل الحكايات، وعمري ما اشتغل مشروع اتفرض عليا ممثل ومش بعرف اشتغل مع ممثل انا مش حابه، وكل ممثل موجود على الكاميرا انا بحبه جدا وشايف فيه حاجة معينة تنفع في الدور دا".

مواعيد عرض واعادة مسلسل لام شمسية



يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية



يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية



مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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