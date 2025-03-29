شكرا لقرائتكم خبر عن الأبطال يتوج بكأس دورة الخليج 365 الرمضانية لكرة القدم برعاية بنك CIB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الأبطال كأس دورة الخليج 365 الرمضانية بعد الفوز على الحريفة بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما بنهائي البطولة التى أقيمت على ملاعب نادي الصيد بالدقى CIB.



وأقيم الحفل الختامى لدورة الخليج 365 الرمضانية وسط أجواء من الفرحة والبهجة بالجو الأسرى والحب والمودة، أقيم الحفل الختامى للدورة الرمضانية الكروية لجريدة ”الخليج 365” بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس عبد الله غراب رئيس نادي الصيد ،والدكتور محمد غباشى مدير عام نادي الصيد.

حضرت كوكبة من نجوم الرياضة والتحكيم والصحافة والإعلام الحفل الختامى للدورة وكان فى استقبال الحضور الإعلامى والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة و الاستاذة علا الشافعي رئيس تحرير ”الخليج 365”،والاستاذ شريف نيازي ومايكل كامل ممثلى بنك CIB راعى البطولة.

حضر الحفل الختامى الكاتب الصحفي محمد شبانة ومحمد يحيي عضو مجلس نقابة الصحفيين والحكم الدولى محمود عاشور وأيمن ديجيش عضو لجنة الحكام الأسبق وأشرف ممدوح نجم الأهلي الأسبق.