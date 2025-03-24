الامارات | مدرب السعودية: اليابانيون لن يتهاونوا معنا بعد ضمان تأهلهم لكأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرى الفرنسي هيرفي رونار أن السعودية في "سباق صعب" للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، لكنه لا يتوقع أي تهاون من مضيفته اليابان الثلاثاء في الجولة الثامنة من الدور الثالث للتصفيات.

يحتل المنتخب السعودي (9 نقاط) المركز الثالث في المجموعة الثالثة متأخرا بفارق نقطة واحدة عن أستراليا الثانية، مع تبقي ثلاث مباريات.

ويضمن بطل ووصيف كل من المجموعات الثلاث تأهله إلى مونديال 2026، فيما يتأهل الثالث والرابع لدور رابع يتأهل عنه منتخبان إضافيان.

وضمنت اليابان متصدرة المجموعة (19 نقطة) تأهلها الأسبوع الماضي، لكن رونار لا يتوقع أن تتهاون عندما تواجه فريقه في ملعب سايتاما.

قال "إنه سباق صعب على المركز الثاني".

وأضاف "بما يخص اليابان، نعلم أنهم منضبطون. نعلم فلسفتهم لذا ليس هناك أي شك بأنهم سيلعبون المباراة بكامل طاقتهم".

في مرحلة تدريبية سابقة، قاد رونار السعودية إلى فوز شهير على الأرجنتين في طريقها إلى تحقيق لقب مونديال 2022 في قطر. عاد لتدريب الفريق مرة ثانية في أكتوبر بعد إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني.

وحقق السعوديون انتصارهم الأول في خمس مباريات بالتصفيات بعد التغلب على الصين 1-0 في الرياض الأسبوع الماضي، ليبتعدوا بفارق ثلاث نقاط عن إندونيسيا والبحرين والصين.

ولا تزال أمام "الخضر" مباراتان مهمتان، أمام البحرين خارج أرضهم ثم على أرضهم بمواجهة أستراليا.

لكن أولا، يتعين على فريق رونار الفوز على اليابان التي فازت في ست مباريات وتعادلت في واحدة وكانت أولى المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات بعد فوزها على البحرين 2-0 في الجولة الماضية.

تابع رونار "نعلم أننا نواجه فريقا قويا جدا لكن لا يزال هناك ثلاث مباريات فقط لذا فإنها مهمة جدا لنا".

وأكمل "علينا أن نكون جاهزين لمباراة صعبة، لكن في كرة القدم عليك أن تؤمن بنفسك وتؤمن بحظوظك بالتأهل".

من جانبه، قال هاجيمي مورياسو مدرب اليابان إنه سيجري تغييرات على تشكيلته لمواجهة السعودية، حيث عاد المهاجم أياسي أويدا ولاعب الوسط هيديماسا موريتا إلى أنديتهما.

وقد يغيب كاورو ميتوما لاعب برايتون الإنكليزي عن المباراة بعد عدم مشاركته في التمارين الإثنين.

قال قائد المنتخب الياباني واتارو إندو "الرغبة في الفوز بالمباراة ستكون أكثر أهمية من التكتيك".

وأضاف "السعوديون في موقف صعب ويحتاجون إلى تحقيق نتيجة إيجابية ويريدون النقاط الثلاث. يجب أن تكون رغبتنا في الفوز أكبر من رغبتهم. نحن نطمح للفوز بكأس العالم، وعلينا أن نقدم كل ما لدينا في هذه المباراة".