شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشي: نرفض كافة أشكال التمييز وننحاز لحق المرأة فى المساواة بالكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين التحية إلى المرأة المصرية الجدعة القوية، وإلى الصحفيات المصريات المكافحات، و ذلك خلال احتفال لجنة المرأة برئاسة دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين، احتفالية تكريم الأم المثالية بين الزميلات الصحفيات من المؤسسات الصحفية المختلفة لهذا العام، وذلك، بمسرح النقابة في أمسية رمضانية تجمع الأسرة الصحفية.

وأضاف خلال كلمته في حفل لجنة المرأة بالنقابة لتكريم الصحفيات الأمهات المثالية، مساء اليوم كل عام وأنتن طيبات، كل عام وأنتن الشريكات المثابرات المعافرات، رمز العطاء والصبر والإصرار.. كل عام وأنتن الحياة.

وتابع تحية للمرأة الشريكة، لرفيقات الدرب القويات المعافرات اللاتي يقُدن معركة الحياة بجدارة وإصرار وتفانٍ..تحية للصحفيات المصريات اللاتي يكافحن يوميًا من أجل نقل الحقيقة، ويسهمن في بناء وعي مجتمعي حر ومستنير. تحية لكل سيدة تعافر وتكافح من أجل مستقبل أجمل وأفضل لنا جميعًا.

وقال في يومها وفي يوم عطائها ، نتذكر نضال النساء في مصر من أجل حقوقهن، ونشدد على سعينا المشترك من أجل بيئة عمل آمنة للجميع، بيئة عمل داعمة لحقوق جميع الأطراف دون تمييز إلا على أساس الكفاءة".

واستطرد نرفض كافة أشكال التمييز أيا كان مجالها أو مكان ارتكابها، وننحاز لحق المرأة في مساواة كاملة قائمة على الكفاءة والقدرة على الإنجاز والعطاء.

وأحيت مطربة الأوبرا سمية وجدي، الاحتفالية بباقة من الأغنيات من بينها " دارت الأيام، عيون القلب، وصفولي الصبر..غيرها .